30.11.2021 11:11

Повышение налогов в Украине: сколько придется платить с 1 декабря

Повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума оказывает прямое влияние на рост размера ряда налогов и сборов, социальных стандартов, гарантий и штрафов.

Вместе с повышением "минималки" и прожиточного минимума увеличится минимальный размер единого социального взноса (ЕСВ), сообщает РЕДПОСТ . Кроме того, также пересчитают и налоги для физических лиц предпринимателей.

Минимальный размер ЕСВ увеличится с 1320 до 1430 грн;

Единый налог для первой группы – с 260 до 268 грн.

Единый налог для второй группы – с 1200 до 1430 грн.

Экономисты объясняют, в связи с чем повысится сумма налога:

"С 1 декабря в Украине минимальную зарплату повысят с 6000 до 6500 грн. А прожиточный минимум для трудоспособных с 2600 до 2684 грн. Именно к этим показателям и "привязан" единый налог. В последнем месяце года традиционно социальные стандарты для украинцев повышают. Как результат, увеличиваются и налоговые отчисления."

По данным соцстатистики примерно 40% официально работающих оформлены на минимальную зарплату. Для всех них увеличится и размер единого соцвзноса. Собранные деньги в основном пополняют Пенсионный фонд.

Однако, более существенное нововведение ожидается уже с 1 января 2022 года. Тогда все ФЛП, кроме тех, которые находятся на первой группе единого налога (самозанятые с выручкой до 1 млн грн в год) должны будут установить регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты).

Напомним, правительство повысило военные пенсии и увеличило доплаты некоторым участникам боевых действий.