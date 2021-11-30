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30.11.2021  10:15   Рита Парфенова

ДТП Харьков: на Залютино не дождались утренний рейс маршрутки (фото)

В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и легковушки.

ДТП Харьков: на Залютино столкнулись маршрутка и автомобиль Opel

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, около половины шестого утра на улице Золочевской, 20-е столкнулись автобус «Богдан» 258-го маршрута и автомобиль Opel. Затем легковушка врезалась в металлическое ограждение дороги.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель автобуса Богдан – он не выдержал дистанцию, чем нарушил п. 13.1 Украины.

В результате столкновения травмированных нет. На водителя автобуса патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.

ДТП Харьков: на Залютино столкнулись маршрутка и автомобиль Opel

Напомним, мы ранее писали о том, что произошла авария возле Лоска. Грузовик, столкнувшись с ВАЗ 2108, протащил легковой автомобиль впереди себя.

Тэги:  дтп, харьков
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