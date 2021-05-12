12.05.2021 18:15

Добкин привез националистов под здание Харьковского окружного админсуда

Обанкротившийся политик пытается спровоцировать политическое противостояние вокруг памятника и проспекта Жукова.

Несколько десятков националистов пикетировали Харьковский окружной административный суд, где в этот момент рассматривалось дело о наименовании проспекта Жукова. Собравшиеся требовали вернуть проспекту имя Петра Григоренко. По мнению националистов, суд должен принять во внимание закон о декоммунизации и запретить Харьковскому горсовету использовать имя Георгия Жукова в названии проспекта.

Акцию под зданием админсуда подготовил избирательный штаб Михаила Добкина, рассчитывая спровоцировать политическое противостояние в Харькове. Обанкротившийся политик в последнее время неоднократно прибегал к услугам националистов. Так, национал-патриоты устраивали постановочные спектакли с нападениями на агитаторов Добкина и подбрасывали похоронные венки для того, чтобы привлечь внимание харьковчан к его персоне.