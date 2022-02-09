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09.02.2022  09:19   Евгений Клочко

В Харькове сгорел автомобиль в гараже (видео)

Пожар в гараже произошел 8 февраля в Индустриальном районе на территории частного домовладения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области. В одном из частных домовладений по улице Таджикской, 18 произошло возгорание гаража и автомобиля ВАЗ-2111, которы1 находился внутри.

Оперативными действиями пожарных огонь удалось локализовать через 12 минут после вызова спасателей. Еще через час - полностью пожар был ликвидирован.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания предстоит выяснить специалистам.

Ранее сообщалось, что 31 января в частном домовладении Киевского района горел гараж с автомобилем SKODA Octavia внутри.

В тот же день на проспекте Героев Сталинграда произошло возгорание грузового автомобиля ГАЗ.

Тэги:  пожар, авто, харьков
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