09.02.2022 09:19 Евгений Клочко

В Харькове сгорел автомобиль в гараже (видео)

Пожар в гараже произошел 8 февраля в Индустриальном районе на территории частного домовладения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области. В одном из частных домовладений по улице Таджикской, 18 произошло возгорание гаража и автомобиля ВАЗ-2111, которы1 находился внутри.

Оперативными действиями пожарных огонь удалось локализовать через 12 минут после вызова спасателей. Еще через час - полностью пожар был ликвидирован.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания предстоит выяснить специалистам.

Ранее сообщалось, что 31 января в частном домовладении Киевского района горел гараж с автомобилем SKODA Octavia внутри.

В тот же день на проспекте Героев Сталинграда произошло возгорание грузового автомобиля ГАЗ.