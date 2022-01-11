11.01.2022 16:45 Виталий Хиневич

Разработчики чат-бота "СтопНаркотик" сообщили, сколько наркоадресов уже заблокировали

Декан факультета киберполиции ХНУВД Вячеслав Марков сообщил, сколько наркоадресов было заблокировано за все время работы чат-бота "СтопНаркотик".

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу Вячеслава Маркова в Facebook, по состоянию на 11 января по всей территории Украины заблокировано более трех тысяч ресурсов, при помощи которых реализовывали наркотические вещества. На данный момент участниками телеграмм-бота (@stopdrugsbot) являются 43 565 пользователей.

Он также сообщил, что при помощи чат-бота «CтопНаркотик» каждый украинец может сообщить правоохранителям о факте продажи наркотических веществ.

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В свою очередь Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что в последнее время городская власть совместно с правоохранительными органами и общественными организациями активизировала работу по вопросу борьбы с наркоманией. А также поддерживает и расширяет работу чат-бота по выявлению фактов реализации наркотиков.

Напомним, в Харькове ведут активную роботу по противодействию распространения наркотиков и городской голова лично заинтересован в результате.