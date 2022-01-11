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11.01.2022  16:45   Виталий Хиневич

Разработчики чат-бота "СтопНаркотик" сообщили, сколько наркоадресов уже заблокировали

Декан факультета киберполиции ХНУВД Вячеслав Марков сообщил, сколько наркоадресов было заблокировано за все время работы чат-бота "СтопНаркотик".

Чат-бот
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу Вячеслава Маркова в Facebook, по состоянию на 11 января по всей территории Украины заблокировано более трех тысяч ресурсов, при помощи которых реализовывали наркотические вещества. На данный момент участниками телеграмм-бота (@stopdrugsbot) являются 43 565 пользователей.
 
Он также сообщил, что при помощи чат-бота «CтопНаркотик» каждый украинец может сообщить правоохранителям о факте продажи наркотических веществ.
 
 
В свою очередь Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что в последнее время городская власть совместно с правоохранительными органами и общественными организациями активизировала работу по вопросу борьбы с наркоманией. А также поддерживает и расширяет работу чат-бота по выявлению фактов реализации наркотиков. 
 
Напомним, в Харькове ведут активную роботу по противодействию распространения наркотиков и городской голова лично заинтересован в результате.
 
Источник:   Вячеслав Марков
 Тэги:  чат-бот, наркотики, харьков
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