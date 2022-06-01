01.06.2022 20:48 Дмитрий Колоней

В Харькове возобновили работу сотни предприятий

Ежедневно в Харькове вновь начинают работать заведения торговли, ресторанного хозяйства и сферы предоставления услуг.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент административных услуг и потребительского рынка, несмотря на нанесенный оккупантами ущерб, предприниматели начинают открывать заведения и возобновлять предоставление услуг, для того чтобы улучшить жизнь харьковчан и восстановить экономику города.

По состоянию на сегодняшний день в Харькове работают 166 супермаркетов, около 190 аптек и 32 рынка. Кроме того, ежедневно возобновляют работу магазины непродовольственных товаров, рестораны, кафе и кофейни, летние площадки, салоны красоты, магазины бытовой и электротехники, строительных материалов и косметических товаров, заведения бытового обслуживания населения. В частности, в Харькове работают 27 магазинов сети «Eva» и 16 магазинов сети «Prostor», а также шесть магазинов «Comfy».

Кроме того, в городе постепенно восстанавливают предоставление услуг по доставке еды и продуктов питания.