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01.06.2022  20:48   Дмитрий Колоней

В Харькове возобновили работу сотни предприятий

Ежедневно в Харькове вновь начинают работать заведения торговли, ресторанного хозяйства и сферы предоставления услуг.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент административных услуг и потребительского рынка, несмотря на нанесенный оккупантами ущерб, предприниматели начинают открывать заведения и возобновлять предоставление услуг, для того чтобы улучшить жизнь харьковчан и восстановить экономику города.
 
По состоянию на сегодняшний день в Харькове работают 166 супермаркетов, около 190 аптек и 32 рынка. Кроме того, ежедневно возобновляют работу магазины непродовольственных товаров, рестораны, кафе и кофейни, летние площадки, салоны красоты, магазины бытовой и электротехники, строительных материалов и косметических товаров, заведения бытового обслуживания населения. В частности, в Харькове работают 27 магазинов сети «Eva» и 16 магазинов сети «Prostor», а также шесть магазинов «Comfy».
 
Кроме того, в городе постепенно восстанавливают предоставление услуг по доставке еды и продуктов питания.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  возобновляется работа, пре
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