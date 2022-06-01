01.06.2022 20:53 Дмитрий Колоней
Харьковская прокуратура осмотрела более десятка домов, пострадавших от обстрелов (фото)
Харьковские прокуроры продолжают собирать доказательства военных преступлений РФ.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Прокуратуру, 1 июня 2022 года сотрудники Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова провели осмотр одной из улиц Салтовского жилмассива.
Установлено, что в результате обстрелов военнослужащими России повреждены 11 многоквартирных домов, 4 учебных заведения и другие объекты инфраструктуры. По результатам осмотров зафиксированы следы преступлений, изъяты вещественные доказательства, установлены потерпевшие и свидетели.
С конца февраля по май этот район неоднократно обстреливался из раных видов вооружения, в связи с чем начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
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