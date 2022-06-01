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01.06.2022  20:53   Дмитрий Колоней

Харьковская прокуратура осмотрела более десятка домов, пострадавших от обстрелов (фото)

Харьковские прокуроры продолжают собирать доказательства военных преступлений РФ.

Криминал Харьков: Прокуратура осмотрела более десятка домов, поврежденных оккупантами
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, 1 июня 2022 года сотрудники Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова провели осмотр одной из улиц Салтовского жилмассива.
 
Криминал Харьков: Прокуратура осмотрела более десятка домов, поврежденных оккупантами
 
Криминал Харьков: Прокуратура осмотрела более десятка домов, поврежденных оккупантами
 
Установлено, что в результате обстрелов военнослужащими России повреждены 11 многоквартирных домов, 4 учебных заведения и другие объекты инфраструктуры. По результатам осмотров зафиксированы следы преступлений, изъяты вещественные доказательства, установлены потерпевшие и свидетели.
 
Криминал Харьков: Прокуратура осмотрела более десятка домов, поврежденных оккупантами
 
Криминал Харьков: Прокуратура осмотрела более десятка домов, поврежденных оккупантами
 
С конца февраля по май этот район неоднократно обстреливался из раных видов вооружения, в связи с чем начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
 
Тэги:  агрессия россии, обстрелы, харьков
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