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01.06.2022  21:19   Дмитрий Колоней

Французы собирают свидетельства военных преступлений оккупантов

Французская организация «Яхад-Ин Унум» и Благотворительный фонд «Мемориал Холокоста «Бабий Яр» организовала «Проект расследования военных преступлений россии: сбор доказательств».


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, цель пректа - выявить и задокументировать преступления российской армии против мирного украинского населения. Собранная информация будет предоставлена в виде показаний в Международном уголовном суде, а также в прокуратурах ряда европейских стран, которые уже начали собственные расследования, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные злодеяния.
 
Организация уже записала десятки интервью украинцев, но нуждается в еще большем объеме свидетельств.
 
«Если вы обладаете такой информацией или знаете жителей, ставших свидетелями военных преступлений, просим донести до них информацию об этой инициативе и сообщить, что записаться на интервью можно на сайте , написав на электронную почту: [email protected] или позвонив по тел.: +38 (098) 943-12-17, +38 (097) 842-93-74», - отметили в организации.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  агрессия россии, поиск свидетелей, украина, военные преступления
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