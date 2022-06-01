01.06.2022 18:19 Дмитрий Колоней

В Харькове поздравили детей полицейских с Днем защиты детей

В Харькове полицейские отдела предотвращения коррупции порадовали подарками детей.

Как сообщает РЕДПОСТ , правоохранители посетили семьи полицейских, пострадавших от российской агрессии.

7-летнего Артема война оставила без отца. Он погиб в середине марта в результате обстрела войск врага. Семья так и не смогла оправиться от болезненной потери.

Отец 12-летней Наталки и 3-летнего Артема был ранен. В настоящее время он проходит лечение. Любая поддержка этих детей сейчас очень важна, ведь война отняла у них беззаботное детство.

Дети – это наше будущее, наш смысл жизни и наше счастье. Украинская армия борется за свободу и независимость ради их мирного и свободного будущего. Украина победит! Враг ответит за совершенные преступления, за каждую слезинку наших детей.