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01.06.2022  18:19   Дмитрий Колоней

В Харькове поздравили детей полицейских с Днем защиты детей

В Харькове полицейские отдела предотвращения коррупции порадовали подарками детей.

В Харькове поздравили детей семей полицейских с Днем защиты детей
 
Как сообщает РЕДПОСТ, правоохранители посетили семьи полицейских, пострадавших от российской агрессии. 
7-летнего Артема война оставила без отца. Он погиб в середине марта в результате обстрела войск врага. Семья так и не смогла оправиться от болезненной потери.
 
В Харькове поздравили детей семей полицейских с Днем защиты детей
 
Отец 12-летней Наталки и 3-летнего Артема был ранен. В настоящее время он проходит лечение. Любая поддержка этих детей сейчас очень важна, ведь война отняла у них беззаботное детство.
 
В Харькове поздравили детей семей полицейских с Днем защиты детей
 
Дети – это наше будущее, наш смысл жизни и наше счастье. Украинская армия борется за свободу и независимость ради их мирного и свободного будущего. Украина победит! Враг ответит за совершенные преступления, за каждую слезинку наших детей.
В Харькове поздравили детей семей полицейских с Днем защиты детей
 
 
Тэги:  день защиты детей, поздравление, харьков
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