    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Мужчина насиловал подростка в Харьковской области
01.06.2022  17:55   Виталий Хиневич

Мужчина насиловал подростка в Харьковской области

В Валковском районе мужчина применял насилие к 14-летней девочке.

Насильник
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на  начальника Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
 
Сообщается, что 48-летний житель Харьковской области насиловал 14-летнюю дочь своей сожительнице. Кроме этого, угрожал матери девочки физической расправой.
 
После очередного случая насилия, девочка сама обратилась к правоохранителям. Потерпевшая сообщила полицейским о неоднократных фактах насилия, а также про угрозы физической расправы в отношении нее и ее матери.
 
«Сегодня, в Международный день защиты детей, следователями Валковщины был проведен обыск и объявлено о подозрении 48-летнему насильнику несовершеннолетней. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога»- сообщил Сергей Болвинов.
 
Напомним, в Харьковской области сын угрожал матери физической расправой.
 
Источник:   Сергей Болвинов
 Тэги:  криминал, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.06 Криминал и происшествия В Харьковской области мужчина ходил с боеприпасами 31.05 Криминал и происшествия В Харькове украли контактную трамвайную сеть 30.05 Криминал и происшествия В Харькове мужчины выстрелил в правоохранителя
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 