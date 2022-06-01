01.06.2022 17:55 Виталий Хиневич

Мужчина насиловал подростка в Харьковской области

В Валковском районе мужчина применял насилие к 14-летней девочке.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на начальника Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Сообщается, что 48-летний житель Харьковской области насиловал 14-летнюю дочь своей сожительнице. Кроме этого, угрожал матери девочки физической расправой.

После очередного случая насилия, девочка сама обратилась к правоохранителям. Потерпевшая сообщила полицейским о неоднократных фактах насилия, а также про угрозы физической расправы в отношении нее и ее матери.

«Сегодня, в Международный день защиты детей, следователями Валковщины был проведен обыск и объявлено о подозрении 48-летнему насильнику несовершеннолетней. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога»- сообщил Сергей Болвинов.