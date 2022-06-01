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01.06.2022  17:33   Дмитрий Колоней

Обворовал банк: в Харькове пойман рецидивист

В Харькове задержан ранее судимый мужчина.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 31 мая в 05.30 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Гагарина в одном из банков сработала сигнализация. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что из учреждения исчезли ноутбуки.
 
Злоумышленником  оказался ранее судимый за имущественные преступления 28-летний харьковчанин. Вещественные доказательства изъяты.
 
По указанному факту следователям открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
В настоящее время нарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Также в ходе следствия полицейскими установлена ​​причастность 28-летнего гражданина к совершению еще трех аналогичных преступлений. Решается вопрос об извещении ему о подозрении. Мужчине светит 8 лет за решеткой.
 
Тэги:  воровство, кража, харьков
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