01.06.2022 17:33 Дмитрий Колоней
Обворовал банк: в Харькове пойман рецидивист
В Харькове задержан ранее судимый мужчина.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Полицию, 31 мая в 05.30 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Гагарина в одном из банков сработала сигнализация. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что из учреждения исчезли ноутбуки.
Злоумышленником оказался ранее судимый за имущественные преступления 28-летний харьковчанин. Вещественные доказательства изъяты.
По указанному факту следователям открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время нарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Также в ходе следствия полицейскими установлена причастность 28-летнего гражданина к совершению еще трех аналогичных преступлений. Решается вопрос об извещении ему о подозрении. Мужчине светит 8 лет за решеткой.
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