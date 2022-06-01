01.06.2022 18:48 Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики восстанавливают административное здание "ХТС"

Ремонт админздания КП «Харьковские тепловые сети» идет в Салтовском районе.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковские тепловых сети», в результате вражеских обстрелов конструктив здания не пострадал, однако повреждения получили окна, двери, кровля. Сотрудники филиала беспокоились о помещении теплосбыта, где принимают абонентов. Ведь накануне там сделали ремонт и установили новые стулья для посетителей.

Неделю назад работники подрядной организации СМУ-460 начали разбирать завалы и ремонтировать кровлю. В настоящее время бригады уже убрали обломки поврежденной плиты и вскоре начнут укреплять крышу металлической конструкцией.

Как отметил заместитель начальника филиала Сергей Монахов, в результате обстрела никто из работников предприятия не пострадал. Пока продолжаются восстановительные работы, часть персонала работает в помещении Салтовской котельной, остальные - на одном из центральных тепловых пунктов.