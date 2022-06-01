01.06.2022 19:57 Дмитрий Колоней

Харьковские полицейские спасли кота из-под обстрелов (фото)

У харьковского кота Оси теперь новый дом.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, в апреле 2022 к полицейскому офицеру общины обратились переселенцы, приехавшие из Харькова в поселок Безлюдовка. Они попросили приютить кота по прозвищу Ося.

Как выяснилось, его хозяева были вынуждены уехать за границу, потому что их квартира была разрушена во время вражеских обстрелов, а животное оставили. Какое-то время кот жил в подъезде дома.

Полицейский Виктор Лукьянов рассказал, что правоохранители сразу отреагировали на просьбы граждан и забрали кота в полицейскую станцию ​​Безлюдовской ОТГ. Для пушистого друга полицейские обустроили свой уголок, кормят и заботятся о нем.