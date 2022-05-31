31.05.2022 19:58 Дмитрий Колоней
В Харькове в среду пустят троллейбусы на Рогань и Горизонт
В Харькове запускают три троллейбусных маршрута.
РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Департамент инфраструктуры, еще три троллейбусных маршрута возобновляют работу с 1 июня 2022.
Начнут курсировать троллейбусы:
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№45: ул. 12-го Апреля - пр. Героев Харькова – ул. Роганская (интервал движения - 18-20 мин.);
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№46: ул. 12-го Апреля - пр. Героев Харькова - б-р Грицевца - микрорайон «Горизонт» (интервал движения – 18-20 мин.);
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№49: ул. Университетская - пр. Гагарина - Мерефянское шоссе - Симферопольское шоссе - ул.Тернопольская - ул. Кутаисская (интервал движения – 47-50 мин.).
Прекращает ходить автобус:
Ввиду восстановления маршрута троллейбуса №46, с 1 июня перестанет ходить автобус №147.
Напомним, с 16 мая 2022 частично возобновлено движение городского наземного транспорта, курсирующего с 7:00 до 19:00.
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