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31.05.2022  19:58   Дмитрий Колоней

В Харькове в среду пустят троллейбусы на Рогань и Горизонт

В Харькове запускают три троллейбусных маршрута.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент инфраструктуры, еще три троллейбусных маршрута возобновляют работу с 1 июня 2022.
 

Начнут курсировать троллейбусы:

  • №45: ул. 12-го Апреля - пр. Героев Харькова – ул. Роганская (интервал движения - 18-20 мин.);
  • №46: ул. 12-го Апреля - пр. Героев Харькова - б-р Грицевца - микрорайон «Горизонт» (интервал движения – 18-20 мин.);
  • №49: ул. Университетская - пр. Гагарина - Мерефянское шоссе - Симферопольское шоссе - ул.Тернопольская - ул. Кутаисская (интервал движения – 47-50 мин.).

Прекращает ходить автобус:

Ввиду восстановления маршрута троллейбуса №46, с 1 июня перестанет ходить автобус №147.
 
Напомним, с 16 мая 2022 частично возобновлено движение городского наземного транспорта, курсирующего с 7:00 до 19:00.
 

 

Тэги:  троллейбус, новый маршрут, харьков, рогань, горизонт
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