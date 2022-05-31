31.05.2022 20:24 Дмитрий Колоней
В Австрии появились бесплатные курсы немецкого языка для украинцев
Обучение организовал Австрийский фонд интеграции (ÖIF).
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Австрийский фонд интеграции (ÖIF), бесплатные курсы немецкого языка с государственным сертификатом предоставляются для украинских перемещенных лиц по всей Австрии на уровнях A1 - C1.
На консультацию по курсу немецкого языка можно записаться в интеграционных центрах во всех провинциальных столицах через (мобильные) пункты обслуживания и горячую линию ÖIF (+43 1 715 10 51-120
).
На прием необходимо взять с собой вид на жительство, регистрационную форму и подтверждение социального страхования. Важная информация: Курсы немецкого языка предназначены для людей, которые получат синюю карту вида на жительство для перемещенных лиц.
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