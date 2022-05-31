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31.05.2022  20:24   Дмитрий Колоней

В Австрии появились бесплатные курсы немецкого языка для украинцев

Обучение организовал Австрийский фонд интеграции (ÖIF).


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Австрийский фонд интеграции (ÖIF),  бесплатные курсы немецкого языка с государственным сертификатом предоставляются для украинских перемещенных лиц по всей Австрии на уровнях A1 - C1.
 
На консультацию по курсу немецкого языка можно записаться в интеграционных центрах во всех провинциальных столицах через (мобильные) пункты обслуживания и горячую линию ÖIF (+43 1 715 10 51-120 ).
 
На прием необходимо взять с собой вид на жительство, регистрационную форму и подтверждение социального страхования. Важная информация: Курсы немецкого языка предназначены для людей, которые получат синюю карту вида на жительство для перемещенных лиц.
 
Источник:   ÖIF
 Тэги:  бесплатные курсы для украинцев, немецкий язык, украина, австрия
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