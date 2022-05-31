31.05.2022 20:58 Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики обследуют пострадавшие дома

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , КП «Харьковские тепловые сети» и представители КП «Жилкомсервис» 31 мая 2022 осмотрели двухэтажный дом по Таганскому переулку в Холодногорском районе. Снаряд повредил там крышу и обломками пробил трубу теплоснабжения, так называемый «лежак».

По словам руководителя Холодногорского филиала КП «ХТС» Виталия Кальницкого, повреждения не критические. Трубу заменят, как только подрядная организация закончит основные ремонтные работы на крыше. Пока это первоочередная задача, чтобы защитить потолки в квартирах от атмосферных осадков. Сегодня главная проблема - отсутствие жильцов дома, ведь тепловикам необходимо проверить состояние батарей в квартирах.

Виталий Кальницкий отметил, что в настоящее время ведется ежедневная работа по выяснению степени повреждений внутридомовых сетей и их восстановлению в других подобных домах.