28.04.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

До України могла потрапити партія кукурудзи для попкорну з небезпечною речовиною

З Іспанії до України могла потрапити небезпечна партія кукурудзи для приготування попкорну, в якій було виявлено хлорпірифос.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

До Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 24 квітня 2023 року №2023.2025 стосовно виявлення хлорпірифосу в кукурудзі для приготування попкорну, що експортувалась з Іспанії (виробник: Liven SA, Barcelona) до України (отримувач: ТОВ «Фоззі Коммерц», вул. Гоголівська, 1А, м. Львів, партія №46001020603).

У разі виявлення вказаного вантажу в обігу оператори ринку зобов’язані звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстрована потужність, або безпосередньо до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected] ).



