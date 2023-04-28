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28.04.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

До України могла потрапити партія кукурудзи для попкорну з небезпечною речовиною

З Іспанії до України могла потрапити небезпечна партія кукурудзи для приготування попкорну, в якій було виявлено хлорпірифос.

попкорн
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
До Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 24 квітня 2023 року №2023.2025 стосовно виявлення хлорпірифосу в кукурудзі для приготування попкорну, що експортувалась з Іспанії (виробник: Liven SA, Barcelona) до України (отримувач: ТОВ «Фоззі Коммерц», вул. Гоголівська, 1А, м. Львів, партія №46001020603).
 
У разі виявлення вказаного вантажу в обігу оператори ринку зобов’язані звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстрована потужність, або безпосередньо до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected]).
 

Источник:   Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  кукурудза, події
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