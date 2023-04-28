28.04.2023 12:30 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 27 квітня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1352 вакансії.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Токар – 30 000 грн.
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2. Терміст – 20 000 грн.
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3. Головний бухгалтер – 16 990 грн.
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4. Юрист – 16 200 грн.
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5. Архітектор – 15 000 грн.
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6. Інженер-конструктор – 13 000 грн.
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7. Машиніст екскаватора – 12 700 грн.
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8. Завідувач складу – 12 000 грн.
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9. Перукар (перукар-модельєр) – 10 000 грн.
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10. Практичний психолог – 9 000 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96; 099 020 87 21; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68; 057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться за посиланням.
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