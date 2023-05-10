10.05.2023 09:57 Рита Парфенова

У Харкові водій помер за кермом вантажівки

Слідчі встановлюють обставини ДПТ, яке сталося ввечер 9 травня.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 9 травня близько 18:00 на вулиці Сергія Грицевця водію автомобіля «Scania» під час руху раптово стало зле. Автівка з'їхала з дороги та врізалася в дерево.



За адресою виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 ХРУП № 2 та бригада швидкої медичної допомоги. Медики констатували смерть 61-річного чоловіка. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «раптова смерть».

Раніше РЕДПОСТ писав, що 9 травня близько 2:45 неподалік селища Коробочкине в ДТП загинув 41-річний водій та пасажири легковика - 36-річна жінка і 56-річний чоловік.



