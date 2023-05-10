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10.05.2023  09:23   Рита Парфенова

Метро Харкова їздитиме скороченим маршрутом

У суботу, 13 травня, рух Олексіївською лінією тимчасово буде виконуватися на ділянці «Перемога» - «Держпром»



Як повідомили РЕДПОСТ в пресслужбі Харкіського метрополітену, станції «Метробудівників», «Захисників України» та «Архітектора Бекетова» будуть тимчасово зачинені для обслуговування пасажирів.

Також буде тимчасово зачинено перехід зі станції «Спортивна» на станцію «Метробудівників».

Як повідомили у метрополітені, змін руху поїздів пов'язана з тим, що харківська підземка входить до переліку безпечних місць для проведення масових заходів.

13 травня на станції «Захисників України» буде проходити турнір з боксу.

Рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену на цей період буде здійснюватися на ділянці від станції «Перемога» до станції «Держпром» та у зворотньому напрямку у наступній послідовності:

Від станції «Перемога» до станції «Наукова» з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції «Держпром».

Від станції «Держпром» до станції «Наукова» з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції «Перемога».

Про поновлення руху поїздів Олексіївською лініє у повному об’ємі буде повідомлено додатково.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові продовжать будівництво третьої лінії метро.

 


Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харків
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