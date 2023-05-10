Метро Харкова їздитиме скороченим маршрутом

У суботу, 13 травня, рух Олексіївською лінією тимчасово буде виконуватися на ділянці «Перемога» - «Держпром»
Як повідомили РЕДПОСТ в пресслужбі Харкіського метрополітену, станції «Метробудівників», «Захисників України» та «Архітектора Бекетова» будуть тимчасово зачинені для обслуговування пасажирів.
Також буде тимчасово зачинено перехід зі станції «Спортивна» на станцію «Метробудівників».
Як повідомили у метрополітені, змін руху поїздів пов'язана з тим, що харківська підземка входить до переліку безпечних місць для проведення масових заходів.
13 травня на станції «Захисників України» буде проходити турнір з боксу.
Рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену на цей період буде здійснюватися на ділянці від станції «Перемога» до станції «Держпром» та у зворотньому напрямку у наступній послідовності:
Від станції «Перемога» до станції «Наукова» з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції «Держпром».
Від станції «Держпром» до станції «Наукова» з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції «Перемога».
Про поновлення руху поїздів Олексіївською лініє у повному об’ємі буде повідомлено додатково.
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День обіцяє довгоочікувані спокій та тишу. Будь-які види інтелектуального відпочинку цілком підійдуть.
Щорічно 10 травня у світі проводять День руху для здоров’я.
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