10.05.2023 09:23 Рита Парфенова

Метро Харкова їздитиме скороченим маршрутом

У суботу, 13 травня, рух Олексіївською лінією тимчасово буде виконуватися на ділянці «Перемога» - «Держпром»





Як повідомили РЕДПОСТ в пресслужбі Харкіського метрополітену, станції «Метробудівників», «Захисників України» та «Архітектора Бекетова» будуть тимчасово зачинені для обслуговування пасажирів.



Також буде тимчасово зачинено перехід зі станції «Спортивна» на станцію «Метробудівників».



Як повідомили у метрополітені, змін руху поїздів пов'язана з тим, що харківська підземка входить до переліку безпечних місць для проведення масових заходів.



13 травня на станції «Захисників України» буде проходити турнір з боксу.



Рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену на цей період буде здійснюватися на ділянці від станції «Перемога» до станції «Держпром» та у зворотньому напрямку у наступній послідовності:



Від станції «Перемога» до станції «Наукова» з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції «Держпром».



Від станції «Держпром» до станції «Наукова» з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції «Перемога».



Про поновлення руху поїздів Олексіївською лініє у повному об’ємі буде повідомлено додатково.



