Відомо про стан постраждалих внаслідок ракетного удару по Куп'янську

Увечері 9 травня ворог завдав ракетного удару по м. Куп'янськ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, очільник ХОВА Олег Синєгубов на своєму Телеграм-каналі оголосив, що за попередньою інформацією Куп'янгськ був обстріляний ракетами "Іскандер. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства та 5 приватних житлових будинків.
Поранення зазнали 3 людей. Жінка 57-років отримала легкі ушкодження, стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості.
Загалом протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали міста і села Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.
У селі Петропавлівка пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, господарчі споруди, сталася пожежа.
Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено 2 житлові будинки та господарчі споруди.
У селі Гатище Чугуївського району ворог пошкодив щонайменше 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на лінії зіткнення російські окупанти спробували покращити своє тактичне положення в районі населеного пункту Масютівка, але отримали відсіч та відступили з втратами.
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