Військові рф спробували поліпшити тактичне положення на Харківщині

На Куп'янському напрямку ворог спробував поліпшити своє тактичне положення, здійнивши наступальні дії біля населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, але безуспішно.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Бойова обстановка на Харківщині наступна:
Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 9 травня ворог вкотре завдав ракетного удару по Куп'янську.
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День обіцяє довгоочікувані спокій та тишу. Будь-які види інтелектуального відпочинку цілком підійдуть.
Щорічно 10 травня у світі проводять День руху для здоров’я.
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