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10.05.2023  08:33   Рита Парфенова

Військові рф спробували поліпшити тактичне положення на Харківщині

На Куп'янському напрямку ворог спробував поліпшити своє тактичне положення, здійнивши наступальні дії біля населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, але безуспішно.

сбитий летчик

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Бойова обстановка на Харківщині наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник з артилерії обстріляв населені пункти Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє.
  • на Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Лиман Перший, Табаївка.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 9 травня ворог вкотре завдав ракетного удару по Куп'янську.


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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