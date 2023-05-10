10.05.2023 08:19 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 10 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Рятувальники Харківщини загасили пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 8 травня.

9 травня о 14:50 надійшло повідомлення про пожежу, спричинену ворожим артобстрілом у с. Петропавлівка Петропавлівської громади. Її гасили рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Там горів будинок, гараж та господарча споруда на площі 300 кв.м. О 16:05 рятувальники впорались з вогнем.



О 15:45 на гасіння пожежі, яка трапилась у с. Гатище Вовчанської громади також через обстріли з боку окупантів, вирушили рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнем були охоплені 2 житлових будинки і 3 допоміжні споруди на територіях 2-х приватних домоволодінь Загальна площа пожежі склала 500 кв.м. О 17:20 рятувальники локалізували вогонь, проте відразу були вимушені повернутись до місця дислокації через повторні ворожі обстріли.



Жертв та постраждалих в обох випадках немає.



Близько 19:50 рятувальники з м. Куп’янська виїхали на обстеження території міста після чергового ракетного удару ворога. Перевіркою виявлені пошкодження 5-ти приватних житлових будинків та приватного підприємства. Також виявлено 3-х постраждалих осіб, 1-ну з яких довелось діставати з-під завалів будинку.



Загалом протягом доби з 9 по 10 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїзди, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

11 – для надання допомоги населенню;

3 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 301 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 9 травня ворог вкотре завдав ракетного удару по Куп'янську.



