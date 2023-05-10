10.05.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині медики врятували жінку

Бригада медиків успішно провела реанімаційні заходи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

9 травня при обслуговуванні екстреного виклику, до життя після клінічної смерті повернули 47 - річній мешканці Красноградського району.

Причиною клінічної смерті стала гостра судинна недостатність.

Успішну реанімацію провела бригада №2001 у складі: фельдшера Лобатенко Юлії, медичної сестри Наришкової Дар'ї, водія Григорика Юрія.



