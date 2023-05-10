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10.05.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині медики врятували жінку

Бригада медиків успішно провела реанімаційні заходи.

медики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
9 травня при обслуговуванні екстреного виклику, до життя після клінічної смерті повернули 47 - річній мешканці Красноградського району. 
 
 Причиною клінічної смерті стала гостра судинна недостатність. 
 
Успішну реанімацію провела бригада №2001 у складі:  фельдшера Лобатенко Юлії, медичної сестри Наришкової Дар'ї, водія Григорика Юрія.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області бригади медиків приймали пологи у породіль.
 

Источник:   КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
 Тэги:  харків, події
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