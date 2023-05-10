10.05.2023 11:15 Віталій Хінєвіч
На Харківщині медики врятували жінку
Бригада медиків успішно провела реанімаційні заходи.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
9 травня при обслуговуванні екстреного виклику, до життя після клінічної смерті повернули 47 - річній мешканці Красноградського району.
Причиною клінічної смерті стала гостра судинна недостатність.
Успішну реанімацію провела бригада №2001 у складі: фельдшера Лобатенко Юлії, медичної сестри Наришкової Дар'ї, водія Григорика Юрія.
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