Військові рф намагалися піти в наступ у Куп'янському напрямку

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині станом на ранок 18 травня наступна:

На Слобожанському напрямку противник продовжує підтримувати військову присутність у районах, що прилягають до кордону з Україною. Ворог здйснив обстріли з мінометів та артилерії по десяти населеним пунктам: Бударки,Вовчанськ, Гатище, Гур'їв Козачок, Зарубинка, Зибине, Козача Лопань, Окіп, Уди,Устинівка,



На Куп'янському напрямку противник безуспішно провадить наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Загарбникиздійснюють авіаудари неподалік від Масютівки, Кислівки та Першотравневого. Також населені пункти , Дворічна, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка та Табаївка піддаються артилерійським та мінометним обстрілам з боку противника.