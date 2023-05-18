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18.05.2023  08:52   Рита Парфенова

Військові рф намагалися піти в наступ у Куп'янському напрямку

Протягом доби с 17 по 18 травня щонайменще 21 населений пункт у Харківській області зазнав ворожих обстрілів

Війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині станом на ранок 18 травня наступна:
 
На Слобожанському напрямку противник продовжує підтримувати військову присутність у районах, що прилягають до кордону з Україною. Ворог здйснив обстріли з мінометів та артилерії по десяти населеним пунктам: Бударки,Вовчанськ, Гатище, Гур'їв Козачок, Зарубинка, Зибине, Козача Лопань, Окіп, Уди,Устинівка,

На Куп'янському напрямку противник безуспішно провадить наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Загарбникиздійснюють авіаудари неподалік від Масютівки, Кислівки та Першотравневого. Також населені пункти , Дворічна, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка та Табаївка піддаються артилерійським та мінометним обстрілам з боку противника.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 травня 2023 року.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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