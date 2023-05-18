18.05.2023 09:08 Рита Парфенова

Нічний вибух, який чув увесь Харків: в ХОВА розповіли, куди поцілила ракета

Опічночі проти 18 травня військові рф в котрий раз випускали ракети С-300 по Харкову та області.



t.me/synegubov

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ранкове зведення ХОВА, ворожа ракета, попередньо із ЗРК С-300, влучила по с. Циркуни Харківського району. Удар прийшовся у землю. Пошкоджень зазнав приватний автомобіль. Попередньо, обійшлося без жертв та масштабних руйнувань.



У цілому протягом минулої доби загарбники здійснили обстріли щонайменше 20 населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Російські окупанти застосовували ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, ракетну зброю тощо.



Дві лісові пожежі сталися після вворожих обстрілів села Новоосинове Куп'янського району.



У районах Масютівки, Кислівки та Першотравневого, що на Куп'янщині, окупанти використовували бойову авіацію.



На щастя, за добу обійшлося без постраждалих.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 17 по 18 травня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



