18.05.2023 09:18 Рита Парфенова

У Харкові горіла квартира у п'ятиповерхівці, мешканців, у тому числі дітей, вивели на вулицю

На щастя, постраждалих під час пожежі не виявлено.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області,пожежа на вулиці Танкопія, 9/1 розпочалася о 21:38 годині 17 травня. Зайнялася квартиря на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Площа пожежі становила 25 квадратних метрів.

З метою запобігання отруєнню від диму мешканців було евакуйовано 10 осіб, серед яких було 2 дитини.

Вогонь було приборкано черговим караулом 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини о 22:33. На щастя, ніхто не постраждав в результаті цієї події. Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 17 по 18 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїздів.



