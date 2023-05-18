У Харкові горіла квартира у п'ятиповерхівці, мешканців, у тому числі дітей, вивели на вулицю

На щастя, постраждалих під час пожежі не виявлено.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області,пожежа на вулиці Танкопія, 9/1 розпочалася о 21:38 годині 17 травня. Зайнялася квартиря на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Площа пожежі становила 25 квадратних метрів.
З метою запобігання отруєнню від диму мешканців було евакуйовано 10 осіб, серед яких було 2 дитини.
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