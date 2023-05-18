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18.05.2023  09:18   Рита Парфенова

У Харкові горіла квартира у п'ятиповерхівці, мешканців, у тому числі дітей, вивели на вулицю

На щастя, постраждалих під час пожежі не виявлено.

вогонь

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області,пожежа на вулиці Танкопія, 9/1 розпочалася о 21:38 годині 17 травня. Зайнялася квартиря на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Площа пожежі становила 25 квадратних метрів.

З метою запобігання отруєнню від диму мешканців було евакуйовано 10 осіб, серед яких було 2 дитини.

Вогонь було приборкано черговим караулом 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини о 22:33. На щастя, ніхто не постраждав в результаті цієї події.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 17 по 18 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили  38 оперативних виїздів.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
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