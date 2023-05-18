Пожежа на Харківщині: на власному дивані загинув чоловік

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області, пожежа зі смертельним випадком мала місце у місті Мерефа Харківської області близько восьмої години вечора 17 травня.

На вулиці Майстренка, 17, у приватному будинку загорівся диван та домашні речі. Площа пожежі склала 6 квадратних метрів.

Під час ліквідації загоряння пожежники виявили тіло 39-річного чоловіка, який загинув у результаті цього події.

Вогонь було повністю приборкано о 21:30.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 17 по 18 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїздів.