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18.05.2023  09:36   Рита Парфенова

Пожежа на Харківщині: на власному дивані загинув чоловік

Майже півтори години знадобилося пожежникам, щоб приборкати вогонь.

вогонь

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області, пожежа зі смертельним випадком мала місце у місті Мерефа Харківської області близько восьмої години вечора 17 травня.

На вулиці Майстренка, 17, у приватному будинку загорівся диван та домашні речі. Площа пожежі склала 6 квадратних метрів.

Під час ліквідації загоряння пожежники виявили тіло 39-річного чоловіка, який загинув у результаті цього події.

Вогонь було повністю приборкано о 21:30.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 17 по 18 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили  38 оперативних виїздів.

 

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
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