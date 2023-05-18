18.05.2023 09:57 Рита Парфенова

Чоловік постраждав внаслідок пожежі в автомобілі Renault Duster у Харкові

Внаслідок загоряння автомобіля Renault Duster посеред вулиці чоловік отримав опіки.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області, 18 травня о 20:07 в Харкові, на вулиці Танкопія, 14б, стався пожежний випадок, в результаті якого автомобіль "Renault Duster" зайнявся вогнем.

47-річний чоловік, який перебував у автомобілі, отримав опіки та був доставлений до лікарні для медичного обстеження та лікування.

Пожежа охопила площу 0,1 квадратного метра, і до прибуття рятувальників була повністю ліквідована. Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 17 по 18 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїздів.



