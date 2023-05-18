Чоловік постраждав внаслідок пожежі в автомобілі Renault Duster у Харкові

Внаслідок загоряння автомобіля Renault Duster посеред вулиці чоловік отримав опіки.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області, 18 травня о 20:07 в Харкові, на вулиці Танкопія, 14б, стався пожежний випадок, в результаті якого автомобіль "Renault Duster" зайнявся вогнем.
47-річний чоловік, який перебував у автомобілі, отримав опіки та був доставлений до лікарні для медичного обстеження та лікування.
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