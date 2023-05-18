Харківщина на ранок 18 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 17 по 18 травня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Загалом про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 16 травня.
Два рази підрозділи ДСНС залучались на ліквідацію пожеж, спричинених ворожими обстрілами. В обох випадках горіли природні екосистеми біля села Новоосинове Куп’янського району. Найбільша за площею пожежа виникла о після обстрілу, який стався близько 18:00. Зайнялась хвойна підстилка на площі 5 га. О 18:22 вогнеборці 44-ї та 14-ї ДРПЧ вирушили на боротьбу з вогнем. Вже о 19:55 рятувальники повністю ліквідували його. В результаті попереднього обстрілу, який був нанесений окупантами близько 11:00 поза цим селом горіла суха трава на площі 300 кв.м. Бійці 44-ї ДРПЧ впорались з цією пожежею о 12:33.
Заалом протягом доби з 16 по 17 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 205 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 16 по 17 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів,
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