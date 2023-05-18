18.05.2023 07:30

18 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Вишивка вважається оберегом від негативу, є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі.

Щорічно у третій четвер травня відзначається Міжнародний день вишиванки.



2006 року одна зі студенток факультету історії Чернівецького національного університету запропонувала відсвяткувати Міжнародний день вишиванки. Студентку надихнув її знайомий, який завжди одягав сорочку. У 2006 році у вишиванки одягнулися кілька студентів та викладачів університету.



Наступного року свято вишиванки відзначалося лише у Чернівецькому національному університеті, проте вже через рік воно поширилося на всі навчальні заклади України.



У 2014 році був конкурс на найкраще фото родини у вишиванках. У 2015 році було започатковано акцію «Подаруй вишиванку захиснику», під час якої вишиванки були передані бійцям, які брали участь у бойових діях на Сході України. Акція набула світових масштабів. У ній взяли участь приблизно п'ятдесят країн по всьому світу.



Цього дня немає офіціозу, натомість усі бажаючі можуть одягнути вишиванку, аби долучитись до унікальної традиції.



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Щороку 18 травня музейні працівники всього світу відзначають своє професійне свято.



Міжнародний день музеїв з'явився у календарі 1977 року, коли на черговому засіданні Міжнародної ради музеїв було прийнято пропозицію російської організації про започаткування цього культурного свята. І з 1978 року цей день відзначається щорічно у понад 150 країнах.



У свято багато музеїв у різних країнах світу відчиняють свої двері для всіх бажаючих абсолютно безкоштовно, готують нові експозиції, тематичні лекції, екскурсії, наукові читання.



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18 травня рішенням Верховної Ради Криму 1994 р. встановлено як День пам'яті жертв депортації народів Криму. Цього дня 1944 року в Середню Азію з Криму було відправлено перший ешелон кримських татар, німців, вірмен, болгар, греків та інших народів, що населяють Крим.



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День резервіста України – молоде свято, яке було встановлене у 2019 році з метою показати важливу роль резервістів у справі захисту Вітчизни.

Також цього дня

У 1048 народився Омар Хайям, перський і таджицький поет, математик, філософ. Його рубаї (чотиривіршя) користуються всесвітньою популярністю.



1850 – народився Олівер Хевісайд, англійський математик, фізик, який передбачив існування іоносфери – верхніх шарів атмосфери Землі, що відбивають електромагнітні хвилі.



1921 – У Харкові на базі академії теоретичних знань було створено інститут народної освіти. Майбутній педагогічний.



1923 – французький інженер Антуан Барнай отримав патент на телефон із дисковим набором номера.



1927 – американська кінозірка Норма Талмадж випадково залишила відбиток своєї ноги на ділянці незастиглого асфальту на бульварі в Лос-Анджелесі, що наштовхнуло заповзятливих людей на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок.



1953 – американська льотчиця Жаклін Кохран стала першою у світі жінкою, яка подолала літаком звуковий бар'єр.



1955 – народився Юнь-Фат Чоу, китайсько-американський актор («Куленепробивний монах», «Анна і король», «Тигр, що крадеться, дракон, що причаївся»).



1961 – в Україні встановлені літературні премії імені Тараса Шевченка.



1962 – народилася Сандра (Сандра Лауер), німецька поп-співачка. На початку своєї кар'єри виступала у тріо Arabesque.



1972 - авіакатастрофа літака Ан-10А авіакомпанії Аерофлот, що здійснював рейс Москва (Внуково) - Харків. О 10:39 літак здійснив зліт з аеропорту Внуково. Політ проходив за сприятливих метеоумов. Об 11:44 на підльоті до аеропорту Харкова екіпаж підтвердив диспетчеру отриману вказівку на зниження до висоти 1500 м у район 3-го розвороту, посадковий курс 263°, і це був останній сеанс зв'язку з літаком. Об 11:53 мітка літака зникла з екрану радара. Під час зниження з висоти 4500 до 1500 м на висоті 1700 почалося руйнування літака. Уламки літака були виявлені за 20 км від аеродрому, в районі між с. Борщова та с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області. В авіакатастрофі загинуло 122 особи, зокрема відомий артист (пародист) Віктор Чистяков.



1997 – ірландка Бріджет Діррен отримала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 року (світовий рекорд).



1999 – уряд Канади після річних дискусій заявив, що він не регулюватиме і не контролюватиме Інтернет у країні.



2005 – ратифікацією Оттавської конвенції Україна остаточно зобов'язалася позбутися п'ятого найбільшого арсеналу протипіхотних мін у світі.



Іменини відзначають: Адріан, Іван, Ірина, Міхей, Яків.



