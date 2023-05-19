19.05.2023 07:30 Рита Парфенова

19 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 19 травня у світі відзначають Всесвітній день сімейного лікаря.

Дату закріпили у 2010 році з ініціативи Всесвітньої організації сімейних лікарів (WONCA). Особливим святом вирішили вшанувати роль та внесок сімейних лікарів, адже в більшості країн світу система сімейної медицини є основою системи охорони здоров’я.



Сімейний лікар — це лікар загальної практики, який спостерігає за станом здоров’я всіх членів сім’ї. Він допомагає вирішувати проблеми зі здоров’ям людям різного віку — від народження до глибокої старості. Сімейний лікар може своєчасно діагностувати захворювання терапевтичного, кардіологічного, дерматологічного, офтальмологічного, неврологічного, оториноларингологічного та хірургічного характеру. Він може поставити діагноз та розпочати відповідне медикаментозне амбулаторне лікування пацієнта.

Прикмети дня

19 травня відзначається народне свято Іов-Горошник. З назви зрозуміло, що у цей день сіяли горох. Втім, існували й інші звичаї та заборони.



Наші пращури помітили, якщо у цей день спека, то зима буде сильною. З самого ранку дорослі та діти ходили босоніж по росі. Дівчата збирали росу на рушник, шепотіли на нього любовну змову і вишухували на вітрі. Сухий рушник треба було віддати коханій людині, щоб він з ніжністю ставився до дівчини, яка вручила йому рушник.



Росу збирали і цілителі. Вони вимкували її рушником, вичавлювали в посудину і зберігали. Потім протягом року вдавалися до цілющої вологи під час виготовлення ліків для хворих.

Що не можна робити 19 травня

Забороняється цього дня сваритися та конфліктувати з рідними та близькими. Маленька сімейна сварка може вилитися у великий скандал.

Не можна без діла сидіти, особливо на ліжку лежати – можна всі боки відлежати, після чого вони болітимуть ще дуже довго. Цей день краще проводити у корисній праці, він принесе успіх.

Чоловікам не рекомендують виконувати тяжку роботу.

Здавна наші пращури говорили, що цього дня не можна нікому пропонувати роботу.

Також цього дня

У 1802 (29 флореаля X року) з ініціативи Першого Консула Франції Наполеона Бонапарта було засновано найвища нагорода Франції – орден Почесного легіону.



1861 – у Сумах відкрито першу в Україні недільну школу.



1910 – відбулося повернення комети Галлея і Земля пройшла крізь її хвіст.



1926 - Томас Едісон вперше виступив по радіо. На вечорі, влаштованому Національною електричною компанією в Атлантік-Сіті, його попросили виступити перед мікрофоном. Розгубившись, винахідник вимовляє: «Я не знаю, що й сказати... Я вперше говорю перед такою штуковиною. Добраніч!"



1941 – народилася Нора Ефрон, американська дама-кінорежисер, продюсер та сценарист, головний голлівудський фахівець із романтичних комедій. Саме вона зняла улюблені всіма фільми про кохання "Коли Гаррі зустрів Саллі" (сценарист і продюсер), "Неспячі в Сіетлі", "Вам лист" (у всіх трьох фільмах головну роль зіграла актриса Мег Райан), "Майкл" з Джоном Траволтою.



1946 – народився Мікеле Плачідо, італійський кіноактор, виконавець ролі комісара Каттані (серіал «Спрут»).



1977 – народилася Наталія Орейро, уругвайська актриса та співачка, відома за серіалами «Багаті та знамениті», «Дикий ангел», «У ритмі танго».



1978 – гурт «Dire Straits» випустив в Англії свій перший сингл – «Sultans of Swing».



1991 – у Кувейті суд засудив до довічного ув'язнення людини за те, що той одягнув майку із зображенням Саддама Хусейна.



1999 – у день прем'єри фільм «Зоряні війни. Епізод 1» зібрав рекордну на ті часи суму – 28.5 мільйона доларів.



2004 - вперше з 1999 року Єврокомісія дозволила імпорт генетично зміненого продукту - кукурудзу "Вексель 11".



2005 – на конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалили рішення про приєднання України до Болонського процесу.

Іменини відзначають:

Василь, Денис, Іван, Іларіон, Іов.



