02.08.2023 12:00 Віталій Хінєвіч
У Харкові затримали групу коригувальників, які наводили ворожі удари по місту
Кіберфахівці СБУ викрили та затримали у Харкові двох інформаторів рф, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари рашистів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
Коригувальниками виявилися двоє безробітних мешканців обласного центру. Вони переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці.
У подальшому фігуранти відмічали ці локації на гугл-карті та відправляли скріншоти з відмітками до свого куратора з рф.
Співробітники СБУ затримали обох учасників групи «на гарячому» під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Також у межах кримінального провадження перевіряється їхня причетність до наведення по Харкову російських дронів-камікадзе «Шахед» під час нічної атаки 1 серпня цього року.
Винним загрожує до 12 років тюрми.
Викриття та затримання зловмисників здійснювали співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
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