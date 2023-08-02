    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові затримали групу коригувальників, які наводили ворожі удари по місту
02.08.2023  12:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові затримали групу коригувальників, які наводили ворожі удари по місту

Кіберфахівці СБУ викрили та затримали у Харкові двох інформаторів рф, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари рашистів.

 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
 
Коригувальниками виявилися двоє безробітних мешканців обласного центру. Вони переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці. 
 
У подальшому фігуранти відмічали ці локації на гугл-карті та відправляли скріншоти з відмітками до свого куратора з рф. 
 
Співробітники СБУ затримали обох учасників групи «на гарячому» під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. 
 
Також у межах кримінального провадження перевіряється їхня причетність до наведення по Харкову російських дронів-камікадзе «Шахед» під час нічної атаки 1 серпня цього року. 
 
Винним загрожує до 12 років тюрми. 
 
Викриття та затримання зловмисників здійснювали співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканець Харківщині працював сісадміном у окупантів.
 
Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  кримінал, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.08 Надзвичайні події Правоохоронці на Харківщині розшукують постраждалих від шахрайських дій 31.07 Надзвичайні події Напад на медика у Балаклії: поліцейські відкрили кримінальне провадження 31.07 Надзвичайні події Дозволяли анонімний обіг грошей між рф та Україною: СБУ ліквідувала мережу "чорних обмінників"
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 