Правоохоронці на Харківщині розшукують постраждалих від шахрайських дій

Мешканець міста Первомайський з весни минулого року розміщував оголошення щодо збору коштів на придбання автівок для ЗСУ, тепловізора, а також гуманітарної допомоги мешканцям міста Куп’янськ Харківської області.
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Сьогодні здаватися в полоні своїх бажань і почуттів буде набагато легшим від звичайного. Завести нове хобі, нових друзів, ворогів або навіть новий роман дуже можливо.
У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Ввечері очікується дрібний дощ.
2 серпня ми відзначаємо день Іллі-пророка.
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