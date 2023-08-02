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02.08.2023  11:45   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці на Харківщині розшукують постраждалих від шахрайських дій

Мешканець міста Первомайський з весни минулого року розміщував оголошення щодо збору коштів на придбання автівок для ЗСУ, тепловізора, а також гуманітарної допомоги мешканцям міста Куп’янськ Харківської області.

 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Оголошення 16-річний підліток викладав у групі «Первомайський Говорун» месенджеру Telegram. Таким чином на його банківську картку перераховували кошти небайдужі громадяни. Наразі встановлено 16 постраждалих, які перерахували кошти. 
 
Слідчі відділення поліції № 1 Лозівського РВП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
 
Шановні громадяни, якщо Ви стали жертвою даного злочину, просимо звернутись до відділення поліції № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області або за телефонами 099-706-83-68,  050-859-35-77 або 102.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські виявили правопорушників на Харківщині.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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