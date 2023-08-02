    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харкові два трамвайні маршрути тимчасово змінять схему руху
02.08.2023  12:10   Віталій Хінєвіч

У Харкові два трамвайні маршрути тимчасово змінять схему руху

Зміна маршруту пов'язана з аварійним ремонтом контактної мережі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух трамваїв на вул. Шевченка, вул. Мойсеївській, вул. Віринській, в'їзді Семиградському, від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Академіка Павлова, припинений з 10:00 до 15:00 2-3 серпня.
 
У цей час трамваї курсуватимуть так:
 
№16: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
 
№16а: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Георгія Тарасенка - парк Машинобудівників.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що трамваї №3 та 27 у Харкові тимчасово змінять шлях прямування.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  трамваї, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.08 Дороги та транспорт Трамваї №3 та 27 у Харкові тимчасово змінять шлях прямування 12.07 Дороги та транспорт У Харкові деякі трамваї змінять маршрут 11.07 Дороги та транспорт У Харкові на Салтівці вранці не ходитимуть трамваї
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 