02.08.2023 12:10 Віталій Хінєвіч

У Харкові два трамвайні маршрути тимчасово змінять схему руху

Зміна маршруту пов'язана з аварійним ремонтом контактної мережі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух трамваїв на вул. Шевченка, вул. Мойсеївській, вул. Віринській, в'їзді Семиградському, від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Академіка Павлова, припинений з 10:00 до 15:00 2-3 серпня.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№16а: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Георгія Тарасенка - парк Машинобудівників.