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14.08.2023  11:59   Дмитро Колонєй

У Харкові ремонтують дитячі майданчики

У КП «Харківспецбуд» розповіли, де саме працювали комунальники міста.

Ремонтують дитячі майданчики комунальники Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», бридаи підприємства працюють у Холодногірському районі, де тривають роботи з ремонту ігрових комплексів:

  • замінюються пошкоджені елементи дитячих майданчиків,
  • фарбуються гойдалки та ін.

 

Ремонтують дитячі майданчики комунальники Харкова

Ремонтують дитячі майданчики комунальники Харкова

Ремонтують дитячі майданчики комунальники Харкова

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова відремонтували ліфти на Холодній горі.

 

 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, комунальники, харків
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