У Харкові ремонтують дитячі майданчики

У КП «Харківспецбуд» розповіли, де саме працювали комунальники міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», бридаи підприємства працюють у Холодногірському районі, де тривають роботи з ремонту ігрових комплексів:
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День вимагає більшої чіткості та конкретності. Будь-які неясності та невизначеності викликатимуть роздратування – і ваше, і оточуючих.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
14 серпня православний світ відзначає перший Спас, він називається Медовий чи Маковей.
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