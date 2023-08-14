14.08.2023 11:59 Дмитро Колонєй

У Харкові ремонтують дитячі майданчики

У КП «Харківспецбуд» розповіли, де саме працювали комунальники міста.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», бридаи підприємства працюють у Холодногірському районі, де тривають роботи з ремонту ігрових комплексів:

замінюються пошкоджені елементи дитячих майданчиків,

фарбуються гойдалки та ін.