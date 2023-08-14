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14.08.2023  12:23   Дмитро Колонєй

На Харківщині поранені дві людини через обстріли ворога

Прокурори Харківщини зафіксували наслідки ударів окупантів.

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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, військові окупаційної армії обстріляли селища: 
 
  • 13 серпня 2023 року близько 19:30 постраждало від дарів ворога  село Петропавлівка Куп’янського району. Отримала поранення 68-річна жінка. 
  • Приблизно о 22:40 окупанти обстріляли село Курилівка. Спалахнули  господарчі споруди.
  • Також 13 серпня ворог з артилерії бив і по селу Кучерівка. Отримав поранення 51-річний цивільний чоловік, який в цей час їхав по автодорозі.
 
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії РФ.
 
 
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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