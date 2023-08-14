На Харківщині поранені дві людини через обстріли ворога

В этот день

Гороскоп на 14 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День вимагає більшої чіткості та конкретності. Будь-які неясності та невизначеності викликатимуть роздратування – і ваше, і оточуючих.

Прогноз погоди у Харкові на 14 серпня У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.