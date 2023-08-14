14.08.2023 12:23 Дмитро Колонєй
На Харківщині поранені дві людини через обстріли ворога
Прокурори Харківщини зафіксували наслідки ударів окупантів.
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Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, військові окупаційної армії обстріляли селища:
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13 серпня 2023 року близько 19:30 постраждало від дарів ворога село Петропавлівка Куп’янського району. Отримала поранення 68-річна жінка.
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Приблизно о 22:40 окупанти обстріляли село Курилівка. Спалахнули господарчі споруди.
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Також 13 серпня ворог з артилерії бив і по селу Кучерівка. Отримав поранення 51-річний цивільний чоловік, який в цей час їхав по автодорозі.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії РФ.
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