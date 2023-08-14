У Харкові з квартири доносились крики жінки про допомогу

14.08.2023 10:59 Рита Парфенова

Чоловіка, що вчинив акт домашнього насильства щодо своєї співмешканки, було притягнуто до відповідальності поліцейськими Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 8 серпня до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення про те, що по вулиці 23 Серпня з квартири багатоповерхівки чутно крики жінки та прохання про допомогу.

На місце події виїхали співробітники сектору протидії домашньому насильству. Квартира була зачинена зсередини, двері ніхто не відчиняв, жінка продовжувала просити про допомогу.

Поліцейські викликали на місце співробітників ДСНС, які за допомогою спеціальних засобів потрапили до помешкання.

Правоохоронці виявили у квартирі 33-річну жінку, 41-річну подругу та 43-річного чоловіка в стані алкогольного сп’яніння.

Працівники поліції припинили конфлікт та викликали на місце медиків.

Щодо кривдника поліцейські склали протокол за ст.173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення та встановили, що правопорушник раніше вже притягувався до адміністративної відповідальності.