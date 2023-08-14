14.08.2023 10:31 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 12 серпня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 19 вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 13 серпня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 600 кв.м. території і 1 приватне домогосподарство у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 19 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 35 саперів та 14 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3446 га території, 278 км автомобільних доріг, 2410 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 191 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 75 тис. 292 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 5 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких спричинена обстрілами ворога.