14.08.2023 09:57 Рита Парфенова

Ворог обстріляв місто Ізюм на Харківщині, постраждала жінка

Черговий обстірл міста Ізюм на Харківщині призвів до руйнації будинку та поранення мирної мешканки

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МВС України.

Повідомляється, що близько часу ночі 14 серпня ворог обстріляв місто Ізюм. Постраждала 42-річна жінка. Її доставили до місцевої лікарні. Пошкоджено будинок потерпілої.



За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що поранень внаслідок російських обстрілів у Харківській області протягом 13 серпня 2023 року зазнали двоє жителів Куп'янського району.