Ворог обстріляв місто Ізюм на Харківщині, постраждала жінка

Черговий обстірл міста Ізюм на Харківщині призвів до руйнації будинку та поранення мирної мешканки
Раніше РЕДПОСТ писав, що поранень внаслідок російських обстрілів у Харківській області протягом 13 серпня 2023 року зазнали двоє жителів Куп'янського району.
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День вимагає більшої чіткості та конкретності. Будь-які неясності та невизначеності викликатимуть роздратування – і ваше, і оточуючих.
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