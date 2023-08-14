Медики на Харківщині врятували чоловіка

Медичний загін швидкої допомоги оперативно втрутився та виконав реанімаційні процедури.
Внаслідок гострого інфаркту міокарда сталасяя клінічна смерть. Вдалі реанімаційні заходи провела бригада екстреної медичної допомоги (ЕМД) 901, у складі якої працюють лікар Антон Погребняк, фельдшер Віта Крамаренко та водій Олег Притула.
По успішному проведенню реанімаційних процедур, хворий був госпіталізований до медичного закладу для подальшого лікування.
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