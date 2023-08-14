14.08.2023 09:28 Рита Парфенова

Медики на Харківщині врятували чоловіка

Медичний загін швидкої допомоги оперативно втрутився та виконав реанімаційні процедури.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", 13 серпня о 12.36 надійшов екстрений виклик до чоловіка віком 76 років.

Внаслідок гострого інфаркту міокарда сталасяя клінічна смерть. Вдалі реанімаційні заходи провела бригада екстреної медичної допомоги (ЕМД) 901, у складі якої працюють лікар Антон Погребняк, фельдшер Віта Крамаренко та водій Олег Притула.

По успішному проведенню реанімаційних процедур, хворий був госпіталізований до медичного закладу для подальшого лікування.