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14.08.2023  08:50   Рита Парфенова

Двох мирних мешканців Харківщини ушпиталіли внаслідок ворожих обстрілів

Поранень внаслідок російських обстрілів У Харківській області протягом 13 серпня 2023 року зазнали двоє жителів Куп'янського району.

швидка допомога

Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова.

У селі Кучерівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 51-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані.

У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнала поранення та була госпіталізована 68-річна жінка.

У селі Лук’янці Харківського району пошкоджено освітній заклад та 2-поверховий житловий будинок.

Упродовж минулої доби воро проводив обстріли прикордонних та прифронтових громад Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Серед населених пунктів, що опинилися під ворожим вогнем, зокрема знаходилися Окіп, Огірцеве, Бударки, Вовчанськ, Кам’янка, Петропавлівка, Піщане, Берестове, Кислівка.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 серпня 2023 року.
Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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