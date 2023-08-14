Обстріли, пожежі та підриви на мінах: Харківщина на ранок 14 серпня

Минулої доби рятувальники 5 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких спричинена обстрілами ворога.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожежа внаслідок обстрілів сталася о 22:45 у селі Курилівка Куп’янського району.
Черговий обстріл села спричинив пожежу у господарчих спорудах на площі 250 кв.м. З вогнем боролись рятувальники 44-ї ДРПЧ у складі 5 осіб особового складу на автоцистерні. О 23:14 їм вдалось локалізувати пожежу, проте через повторні обстріли змушені були повернутися до місця постійної дислокації. Жертв та постраждалих не має.
Загалом протягом доби з 13 по 14 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 14 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 19 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом дня 13 серпня сталося два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах. О 10:06 на лінію «101» надійшла інформація про те, що поблизу с. Явірське Донецької громади Ізюмського району у полі стався підрив на вибухонебезпечному предметі трактору, який фермери переобладнали для розмінування сільськогосподарських угідь. Близько 12:00 у с. Руська Лозова Дергачівської громади на території дачного товариства «Хартрон» 73-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі на своїй дачній ділянці.
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