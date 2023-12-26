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26.12.2023  19:53   

У харківському метро запрацювала резиденція Святого Миколая (фото)

25 грудня у харківському метрополітені на станції «Історичний музей» запрацювала резиденція Святого Миколая.

Резиденція Святого Миколая у харківському метро
 
Зустрітися із ним можна щодня з 14 по 18 годину до 6 січня.

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Тэги:  харків, новий рік, метро, святий миколай
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