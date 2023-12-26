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26.12.2023  20:01   Рита Парфенова

У Харкові відновлять рух дворівневою транспортною розв'язкою: водіїв закликають бути уважними

На виїзді вулиці Клочківській на Об’їзну дорогу відновлять рух транспортною розв'язкою.

дорога
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, у середу, 27 грудня 2023 року, з 12:00 планується відновлення руху у всіх напрямках у межах дворівневої транспортної розв’язки км 485 + 400 автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський (виїзд з вул. Клочківської на Об’їзну дорогу).
 
Водіїв, які планують рухатися у вищезазначений час цією ділянкою, просять бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові готується відновлення трамвайного маршруту №12 (Південний вокзал - розворотне коло «Центральний парк»).

 

Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  дорога, рух, харків
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