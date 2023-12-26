26.12.2023 20:47 Рита Парфенова

Прикордонники затримали харків'янина, який збирався потрапити у Румунію замість Говерли

Учора на Закарпатті прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону затримали двох чоловіків, які стверджували, що збираються підкорювати Говерлу.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державну прикордонну службу України, один із затриманих виявився 34-річним жителем Харкова.



Метою приїзду на Закарпаття чоловік назвав гірський туризм, при цьому він добре підготувався до тривалого перебування на свіжому повітрі.



У ході опитування прикордонники з’ясували, що справжньою метою прибуття на Закарпаття є не бажання помилуватися гірськими краєвидами, а спроба незаконного перетину кордону з Румунією.



Для складання протоколів про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», затриманих доставили до прикордонного підрозділу.

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Загалом впродовж доби незаконно перетнути державну межу з Румунією намагались шестеро осіб – троє закарпатців, киянин, харків’янин та донеччанин. На заваді їм стали наряди від відділень інспекторів прикордонної служби «Великий Бичків», «Богдан» та «Солотвино».

Ще двох «туристів» з Дніпра та Одеси затримали на кордоні з Угорщиною прикордонники відділу «Лужанка».

Раніше РЕДПОСТ писав, що 34-річний мешканець смт Високий Харківського району, будучи співзасновником одного з благодійних фондів, розробив дві «схеми» виїзду чоловіків призовного віку за кордон.