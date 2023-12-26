Прикордонники затримали харків'янина, який збирався потрапити у Румунію замість Говерли

Учора на Закарпатті прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону затримали двох чоловіків, які стверджували, що збираються підкорювати Говерлу.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державну прикордонну службу України, один із затриманих виявився 34-річним жителем Харкова.
Метою приїзду на Закарпаття чоловік назвав гірський туризм, при цьому він добре підготувався до тривалого перебування на свіжому повітрі.
У ході опитування прикордонники з’ясували, що справжньою метою прибуття на Закарпаття є не бажання помилуватися гірськими краєвидами, а спроба незаконного перетину кордону з Румунією.
Для складання протоколів про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», затриманих доставили до прикордонного підрозділу.
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