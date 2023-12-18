18.12.2023 21:37 Дмитро Колонєй
Готуємо овочеве рагу з кабачками по-ірландськи
Страва, яка може бути не тільки пісною.
Як пише РЕДПОСТ
, в Ірландії господині часто готують для своїх домашніх овочеве рагу з додаванням кабачків, капусти та баклажанів. Якщо хочеться пісного варіанта, можна просто не додавати тушонку. Смак зміните, але не зіпсуйте.
Овочеве рагу з кабачками по-ірландськи
Продукти:
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1 кабачок,
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1 баклажан,
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2 солодких болгарських перцю,
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5 картопель,
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2 моркви,
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2 помідори,
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300 г білокачанної капусти,
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1 банка тушонки (не обов'язково).
Покроковий рецепт приготування:
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Порізати дрібним кубиком томати,
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Розім'яти вилкою тушонку,
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Нарізати великими кубиками кабачок,
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Порізати кубиками картоплю
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Розрізати кубиками баклажан.
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Порізати моркву
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Порізати цибулю.
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Нашаткувати капусту
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дрібно нарізати часник та зелень
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Обсмажити до рум'яності цибулю та моркву на олії,
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Закласти продукти з інтервалом у 5-10 хвилин у такому порядку: томати, тушонка, кабачок, картопля, баклажан.
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Всипати капусту, часник та зелень та спеції.
Смачного!
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