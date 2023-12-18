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18.12.2023  21:37   Дмитро Колонєй

Готуємо овочеве рагу з кабачками по-ірландськи

Страва, яка може бути не тільки пісною.

 
Як пише РЕДПОСТ, в Ірландії господині часто готують для своїх домашніх овочеве рагу з додаванням кабачків, капусти та баклажанів. Якщо хочеться пісного варіанта, можна просто не додавати тушонку. Смак зміните, але не зіпсуйте.
 

Овочеве рагу з кабачками по-ірландськи

Продукти:

  • 1 кабачок,
  • 1 баклажан,
  • 2 солодких болгарських перцю,
  • 5 картопель,
  • 2 моркви,
  • 2 помідори,
  • 300 г білокачанної капусти,
  • 1 банка тушонки (не обов'язково).

Покроковий рецепт приготування:

  1. Порізати дрібним кубиком томати,
  2. Розім'яти вилкою тушонку,
  3. Нарізати великими кубиками кабачок,
  4. Порізати кубиками картоплю
  5. Розрізати кубиками баклажан.
  6. Порізати моркву
  7. Порізати цибулю.
  8. Нашаткувати капусту
  9. дрібно нарізати часник та зелень
  10. Обсмажити до рум'яності цибулю та моркву на олії,
  11. Закласти продукти з інтервалом у 5-10 хвилин у такому порядку: томати, тушонка, кабачок, картопля, баклажан.
  12. Всипати капусту, часник та зелень та спеції.

Смачного!

 
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Тэги:  рецепт, рагу, овочі, кабачок, картопля, капуста, морква, часник
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