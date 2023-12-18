18.12.2023 20:31 Дмитро Колонєй
Ігор Терехов відкрив виставку картин українских митців
Експозиція представлена в Будинку художника у Харкові.
Ігор Терехов відкрив виставку картин українских митців
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у відкритті виставки картин українських художників, яка проходитиме в Будинку художника.
Міський голова подякував митцям за те, що вони, незважаючи на війну, залишаються в Харкові, і привітав з прийдешніми святами.
«Наші славні воїни захищають не лише наш народ та нашу країну - війна йде за культуру, за духовні цінності. Дякую вам за те, що працюєте не покладаючи рук і гідно виконуєте свою місію. Сьогодні ваша робота дуже багато важить для людей», - зазначив мер.
На виставці представлені картини більше ста художників з Харкова та області, Києва, Дніпра, Одеси та інших міст.
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