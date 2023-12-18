    
Главная Новини Харкова Культура та туризм Ігор Терехов відкрив виставку картин українских митців
18.12.2023  20:31   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відкрив виставку картин українских митців

Експозиція представлена в Будинку художника у Харкові.


Ігор Терехов відкрив виставку картин українских митців
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у відкритті виставки картин українських художників, яка проходитиме в Будинку художника.
 
Міський голова подякував митцям за те, що вони, незважаючи на війну, залишаються в Харкові, і привітав з прийдешніми святами.
 
 
 
«Наші славні воїни захищають не лише наш народ та нашу країну - війна йде за культуру, за духовні цінності. Дякую вам за те, що працюєте не покладаючи рук і гідно виконуєте свою місію. Сьогодні ваша робота дуже багато важить для людей», - зазначив мер.
 
 
На виставці представлені картини більше ста художників з Харкова та області, Києва, Дніпра, Одеси та інших міст.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, виставка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.12 Культура та туризм У харківському метро відкрилася студентська виставка 18.12 Влада Холокост - один із найстрашніших злочинів в історії людства - Ігор Терехов   18.12 Суспільство Ігор Терехов привітав з днем народження почесного харків'янина Миколу Овчаренка
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 