18.12.2023 20:00 Дмитро Колонєй
У Генштабі ЗСУ розповіли, де намагаються наступати росяіни на Харківщині
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 18 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад населені пункти Харківщини: Бологівка, Строївка, Кам’янка, Тополі.
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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися селища Харківської області: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Ковалівка, Іванівка, Берестове.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 18 грудня 2023 року.
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