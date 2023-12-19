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19.12.2023  06:00   Дмитро Колонєй

Прогноз погоди у Харкові на 19 грудня

Протягом усього дня у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Прогноз погоди на 19 грудня 2023 року. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
19 грудня 2023 року очікується хмарна погода. Але опадів не передбачається.
 
Температура повітря: вночі  2°, вдень 4° тепла.
 

Народні прикмети

  • Якщо 19 грудня січе сніг та дме північний вітер, то через пів року – 19 червня – січе дощ і прийде вітер із півночі.
  • У цей час селяни святкували становлення санного шляху снігом і льодом.
 

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Тэги:  погода, харків
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