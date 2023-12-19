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Гороскоп на 19 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогоднішні зміни можуть виявитися доленосними, проте не намагайтеся заздалегідь прорахувати їхній результат – це все одно не вийде. Довіртеся інтуїції та долі.

Прогноз погоди у Харкові на 19 грудня Протягом усього дня у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.